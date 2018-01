Investigado por morte de MC é preso durante ação da Polícia Civil em Rio Branco

Joabe Bandeira Santos, de 21 anos, pela morte de Raimundo Filho, mais conhecido como MC Dinho. O crime ocorreu em agosto de 2017 no bairro Calafate, em Rio Branco. A prisão ocoreu nesta terça-feira (9) e foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Além de Santos, a polícia prendeu ainda Wanderclesio de Farias, de 31 anos, procurado por duas tentativas de homicídio, praticadas em outubro do ano passado. Ele estava foragido do presídio.

O delegado responsável pelas investigações, Cristiano Bastos, afirmou, na manhã desta quarta (10), que Santos matou o MC e baleou uma pessoa que estava com ele no dia do crime.