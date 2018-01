Idosa é espancada durante tentativa de estupro no interior do Acre e acusa jovem de 15 anos

Com o rosto bastante machucado, a idosa Janerinda Lemos, de 71 anos, procurou a delegacia de Cruzeiro do Sul para denunciar uma tentativa de estupro e agressão que, segundo ela, foi cometida por um adolescente de 15 anos.

Ela conta que a violência aconteceu ainda na segunda-feira (8), mas só teve coragem de denunciar após saber que o menor já estava apreendido. Janerinda diz que o menor invadiu sua casa, na comunidade Paraná do Pentecoste, zona rural de Cruzeiro do Sul, e tentou violentá-la.

“Ele me bateu, fiquei sem sentido. Eu estava em casa quando esse rapaz chegou me agredindo. Me agarrou pelas costas, tentou tirar minha roupa, caímos pelo chão com ele me batendo e eu tentando me defender. Essa foi a primeira vez que vi esse rapaz. Meus filhos são todos adultos e moro só. Ele queria abusar de mim. Não tive nem como pedir socorro”, conta.