Homem invade apartamento, luta com morador e os dois caem de altura de mais seis metros em Cruzeiro do Sul

Um morador e um suspeito de invasão caíram de uma altura de mais de seis metros na madrugada desta quarta-feira (10), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul.

O tenente Júlio César Sampaio, que atendeu a ocorrência, disse que a PM chegou no local e já encontrou a vítima e o suspeito caídos no chão. “Quando chegamos ao local encontramos já os dois após a queda, inclusive, local de difícil acesso e alto, muito alto”, disse.

Sampaio falou que a vítima estava em casa com a esposa e o filho dormindo e que a mulher percebeu a presença do suspeito. O marido, então, entrou em uma luta corporal com o homem e e acabaram caindo da janela.