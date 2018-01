Homem esfaqueia adolescente de 15 anos no interior do Acre e alega que foi por ciúmes, diz polícia

Adolescente permanece internado no Hospital do Juruá e ainda deve ser ouvido. Suspeito foi encaminhado para delegacia em Cruzeiro do Sul.

A Polícia Civil está investigando um caso em Cruzeiro do Sul que envolve um adolescente de 15 anos e Manoel Fabiano Silva, de 28 anos. De acordo com a polícia, o menor foi esfaqueado no peito por Silva devido a ciúmes.

O jovem foi levado para o Hospital do Juruá, onde permanece internado até esta quarta-feira (10). O crime ocorreu na noite desta terça-feira (9), na Estrada Variante.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha que é mulher do acusado, estava dentro de casa com suas filhas, irmãos e a vítima, quando o homem chegou em um carro vermelho, foi a cozinha e, sem motivo aparente, desferiu um golpe no lado direito do peito do menor.

Logo depois, Silva foi preso escondido na casa de uma vizinha, ainda com a faca usada no crime. Ele foi conduzido a delegacia de polícia. O delegado Luis Tonini, que investiga o caso, disse que o suspeito afirmou que agiu por ciúmes.

“Ele confessou que está com ciúmes da esposa com o rapaz. Ele conta que mandou o rapaz sair do local, só que a vítima partiu para cima dele e ele desferiu a facada”, conta o delegado.

O delegado ainda vai ouvir a vítima, mas acusado já foi encaminhado ao presídio local. “Ainda não ouvi a vítima, porque passou por uma cirurgia e ainda está no hospital. Ele não corre mais risco de morte, pois não atingiu área fatal. O acusado ligou para polícia, pois estava com medo de ser linchado. Ele foi preso em flagrante, autuado por lesão de natureza grave”, explica.