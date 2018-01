EXEMPLO: Idosos celebram 59 anos de casados em Sena Madureira

O casamento de seu passinho e dona Odicéia, ocorrido à moda antiga, se deu no ano de 1959

Em um Mundo marcado por muitas traições nos casamentos é raro encontrar um casal como o senhor Manoel Passos – o seu passinho, e dona Odicéia. Neste mês de janeiro, os dois celebram exatamente 59 anos de casados, praticamente uma vida inteira.

A data comemorativa foi anunciada nas redes sociais por um de seus filhos. “Queremos aqui deixar os nossos parabéns a esse excelente casal pelos 59 anos de casados. Um casal de bons exemplos a ser admirado. Agradecemos a Deus pela união de vocês. Que Deus continue os abençoando a cada dia”, comentou Manoel Alonso.

Segundo familiares, o casamento de seu passinho e dona Odicéia, ocorrido à moda antiga, se deu no ano de 1959. “Essa é a geração de antigamente, onde tanto o homem quanto a mulher valorizavam muito o matrimônio. A prova é esta – eles conseguiram completar 59 anos de casados. Hoje em dia, as pessoas se casam e com pouco tempo se separam. Tá tudo mudado”, comentou o morador Raimundo Marques da Costa.

O casal frequenta o Grupo da Terceira Idade de Sena Madureira e é tido como um grande exemplo para toda a comunidade.