Em Rio Branco, Rio Acre sobe quase um metro e meio em 24 horas após chuvas

Defesa Civil Estadual diz que acompanha elevação do rio na capital e também interior do estado.

O Rio Acre em Rio Branco subiu 1,42 metros em 24 horas. Na medição desta terça-feira (9), o manancial estava com 10.18 metros e nesta quarta (10) ele está com 11,60, na medição das 15 horas. Os dados são da Defesa Civil Estadual. O nível do manancial subiu após 8,6 milímetros de chuva. Com isso, o rio fica a apenas 1,9 metros da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Ao G1, o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, disse que as chuvas intensas registradas no trimestre de novembro, dezembro e janeiro tinham sido previstas pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O órgão, segundo ele, acompanha o nível do manancial na capital e interior do estado.

“Fizemos várias reuniões, desde o ano passado, com as coordenadorias municipais da Defesa Civil em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Porto Acre. Todos eles estão com seus planos de contigência em condições apenas fazendo algumas revisões”, afirma.

A Defesa Civil disse ainda que já está fazendo reuniões para discutir medidas preventivas, caso haja uma cheia. “Estamos acompanhando a situação nos municípios do Juruá devido às chuvas intensas na região”, destaca.

Rio Acre no interior

Nos municípios banhados pelo Rio Acre a situação não é diferente. No município de Xapuri, por exemplo, o nível do manancial chegou a 10,98 metros na medição de 9h desta quarta (10). No dia anterior, a medição de 6h marcava 10,73 metros. A cota de alerta da cidade é de 12,50 metros.

Outra cidade que teve uma elevação no nível foi Brasileia. Até às 9h desta quarta (10), o nível era de 7,92 metros. Em seguida, aparece o município de Assis Brasil com 5,99 metros e Capixaba com 9,80 metros.