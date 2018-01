Diário Oficial traz lista de aprovados para realizar prova oral do concurso da Defensoria Pública do Estado

A Defensoria Pública do Estado do Acre divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (10), os nomes dos aprovados para a próxima etapa do concurso público para o ingresso na carreira de defensor público. Os candidatos que estiverem na lista do resultado das provas especifica estão credenciado para participar da prova oral.

O resultado de classificação foi divulgado informando o número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na peça processual da prova escrita específica P2, nota final na questão 1 da prova escrita específica P2, nota final na questão 2 da prova escrita específica P2, nota final na prova escrita específica P2, nota final na peça processual da prova escrita específica P3, nota final na questão 1 da prova escrita específica P3, nota final na questão 2 da prova escrita específica P3, nota final na prova escrita específica P3 e nota final nas provas escritas específicas.

Para a prova oral o Diário Oficial destaca que todos os candidatos devem observar todas as instruções contidas no item 10 do edital nº 1 da Defensoria Publica do Estado, divulgado no dia 28 de julho de 2017. O Diário informa ainda, que a prova oral é de caráter eliminatória e classificatória valendo em seu conjunto 10 pontos. Ficando a prova oral estabelecida para avaliar os conhecimentos de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito da Criança e Adolescente, Direito do Idoso, Além dos direitos humanos, consumidor, difusos e coletivos e princípios e atribuições Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Acre.

Confira a lista dos aprovados para a prova oral:

10001546, Ada Alves dos Reis Mendes, 45.67, 6.05, 9.47, 61.19, 43.72, 9.55, 9.56, 62.83, 124.02 / 10000050, Alan Judson Zaidan de Sousa, 57.03, 5.33, 8.75, 71.11, 36.92, 8.28, 3.30, 48.50, 119.61 / 10001063, Aldo Linhares Almeida, 56.85, 6.38, 8.83, 72.06, 45.60, 9.90, 8.78, 64.28, 136.34 / 10002337, Aline Cristina Lopes da Silva, 57.97, 7.13, 6.13, 71.23, 36.73, 9.80, 6.93, 53.46, 124.69 / 10000992, Aline de Paula Barroco Passos, 48.23, 8.30, 7.89, 64.42, 48.60, 9.40, 9.75, 67.75, 132.17 / 10000270, Amanda Maria Peixoto Costa, 56.77, 7.00, 8.18,

71.95, 45.21, 9.60, 8.38, 63.19, 135.14 / 10000246, Amanda Rego Martins de Souza, 59.19, 5.83, 8.80, 73.82, 35.39, 9.37, 1.81, 46.57, 120.39 / 10002018, Ana Laura Migliavacca de Almeida, 48.18, 7.97, 7.01, 63.16,

42.88, 8.85, 6.85, 58.58, 121.74 / 10000775, Anddre Udyllo Gamal de Diniz Mesquita, 47.11, 7.95, 9.70, 64.76, 40.30, 9.80, 9.20, 59.30, 124.06 / 10002822, Andre Azevedo Beltrao, 58.21, 6.65, 5.96, 70.82, 29.27, 8.28, 8.38, 45.93, 116.75 / 10001177, Andre Lucas de Souza Oliveira, 59.71, 8.15, 3.80, 71.66, 36.79, 9.70, 8.93, 55.42, 127.08 /

10000362, Ariela Lima Andrade, 58.69, 8.30, 9.85, 76.84, 50.48, 9.80, 6.98, 67.26, 144.10 / 10000996, Augusto Cesar dos Santos Freitas, 46.98, 7.85, 7.18, 62.01, 54.18, 9.75, 7.13, 71.06, 133.07 / 10000203, Barbara Araujo de Abreu, 59.61, 6.45, 8.08, 74.14, 53.98, 9.35, 9.35, 72.68, 146.82 / 10000795, Barbara Galvao Simoes de Camargo, 59.70, 7.90, 3.40, 71.00, 51.18, 9.90, 7.68, 68.76, 139.76 / 10000231, Benjamim Abecassis Junior, 58.08, 7.05, 4.38, 69.51, 41.71, 9.37, 9.60, 60.68, 130.19 / 10000121, Bruna Camila Straliote Pereira, 47.19, 6.47, 7.22, 60.88, 46.80, 9.40, 8.36, 64.56, 125.44 / 10000959, Bruna Karollyne Jacome Arruda Soares, 57.27, 9.15, 9.33, 75.75, 39.41, 9.60, 6.00, 55.01, 130.76 / 10001181, Bruna Sousa de Oliveira, 55.95, 7.48, 6.67, 70.10, 52.85, 8.68, 9.08, 70.61, 140.71 / 10000071, Bruno Augusto de Resende Louzada, 20.80, 8.03, 3.61, 32.44, 48.50, 9.70, 5.26, 63.46,

95.90 / 10000333, Caio Lucio Fenelon Assis Barros, 57.10, 5.03, 7.50, 69.63, 54.30, 8.53, 8.38, 71.21, 140.84 / 10001468, Camila Albano de Barros, 58.62, 9.00, 8.24, 75.86, 40.38, 7.22, 7.68, 55.28, 131.14 /

10000603, Camila Andrejanini, 19.70, 5.18, 4.62, 29.50, 47.57, 9.95, 6.00, 63.52, 93.02 / 10000804, Camila Campos de Souza, 55.10, 8.05, 7.35, 70.50, 44.37, 9.50, 8.78, 62.65, 133.15 / 10000064, Camila Danielle

de Jesus Benincasa, 58.04, 6.28, 5.45, 69.77, 47.24, 9.65, 8.43, 65.32, 135.09 / 10001878, Carlos Maximiliano Ferreira Lievore, 44.63, 6.90, 7.05, 58.58, 29.51, 9.75, 2.24, 41.50, 100.08 / 10000523, Carolina Matias Vecchi, 58.21, 8.83, 9.35, 76.39, 45.61, 8.68, 6.96, 61.25, 137.64/ 10001898, Caroline Lagos de Castro, 21.00, 1.10, 4.28, 26.38, 47.69, 9.75, 7.75, 65.19, 91.57 / 10001441, Cristyan Eduardo Arruda Loregian, 55.92, 4.13, 8.63, 68.68, 42.53, 9.45, 4.65, 56.63, 125.31 / 10000302, Danilla Neves Porto, 47.97, 8.15, 6.39, 62.51, 44.32, 9.70, 7.65, 61.67,

124.18 / 10002261, Danilo Berttove Herculano Dias, 58.28, 3.81, 5.19, 67.28, 32.30, 9.30, 5.53, 47.13, 114.41 / 10000482, Dante Vieira Soares Nuto, 10.97, 7.40, 6.64, 25.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.01 / 10001566,

Diego Luiz Sales Ribeiro Goncalves, 46.06, 8.19, 8.63, 62.88, 44.48, 8.58, 9.07, 62.13, 125.01 / 10002847, Diego Serejo Ribeiro, 58.21, 4.33, 2.23, 64.77, 29.17, 7.18, 6.45, 42.80, 107.57 / 10000780, Diogenes Nepomuceno

dos Anjos, 49.38, 5.49, 4.87, 59.74, 40.67, 5.38, 3.93, 49.98, 109.72 / 10001032, Diogo Prestes Girardello, 15.75, 4.13, 4.85, 24.73, 47.71, 9.80, 8.44, 65.95, 90.68 / 10000815, Dmitri Saramago de Araujo

Pugliese, 56.72, 5.13, 1.08, 62.93, 30.45, 7.63, 7.50, 45.58, 108.51 / 10002787, Ed Willian Fuloni Carvalho, 59.49, 8.65, 9.82, 77.96, 43.59, 9.80, 6.93, 60.32, 138.28 / 10001124, Edmundo Vasconcelos Souza de

Almeida, 59.09, 6.28, 6.12, 71.49, 45.27, 9.68, 5.07, 60.02, 131.51 / 10002446, Eduardo Guimaraes Borges, 59.55, 7.08, 8.30, 74.93, 27.78, 9.20, 1.96, 38.94, 113.87 / 10001682, Elane Ferreira Dantas, 9.34, 6.88, 3.08, 19.30, 41.96, 9.50, 6.99, 58.45, 77.75 / 10000337, Eliaquim Antunes de Souza Santos, 46.94, 4.98, 4.55, 56.47, 51.09, 9.94, 9.11, 70.14, 126.61 / 10000261, Elzivane Pereira dos Santos Silva, 58.13, 8.40,

6.63, 73.16, 28.63, 8.53, 8.38, 45.54, 118.70 / 10000776, Emerson do Amaral Goncalves, 59.64, 6.23, 7.42, 73.29, 59.71, 8.58, 9.00, 77.29, 150.58 / 10002501, Erick Jose Pinheiro Pimenta, 48.25, 7.33, 4.28, 59.86, 38.66, 8.28, 6.00, 52.94, 112.80 / 10000045, Euler Jose Ribeiro Neto, 58.14, 2.58, 5.03, 65.75, 40.05, 7.07, 4.08, 51.20, 116.95 /

10001089, Eveline Soares de Melo, 57.12, 8.78, 7.08, 72.98, 48.60, 9.65, 4.68, 62.93, 135.91 / 10001497, Fabio Sebastiao Soares de Oliveira, 59.65, 6.68, 9.75, 76.08, 30.99, 9.55, 1.90, 42.44, 118.52 / 10002718, Fabricio Aires Santos Silva, 58.12, 7.48, 6.05, 71.65, 32.81, 9.75, 8.78, 51.34, 122.99 / 10000352, Felipe Silva Ferreira, 57.09, 8.18, 6.18, 71.45, 16.68, 9.90, 7.13, 33.71, 105.16 / 10001288, Fernanda Nunes de Alencar, 46.62, 7.83, 8.40, 62.85, 28.78, 8.67, 8.32, 45.77, 108.62 / 10001382, Francine Lucia Buffon Baldissarella, 59.63, 7.58, 8.53, 75.74,

29.52, 9.50, 6.20, 45.22, 120.96 / 10000271, Francisco Jardelino Nascimento de Azevedo, 10.37, 0.86, 6.94, 18.17, 29.27, 8.10, 6.69, 44.06, 62.23 / 10000609, Francismar Felix Mappes, 59.43, 7.78, 7.79, 75.00, 45.20, 9.70, 7.61, 62.51, 137.51 / 10001138, Frank Eugenio Zakalhuk, 57.28, 8.95, 9.55, 75.78, 35.18, 9.25, 5.23, 49.66, 125.44 / 10001932, Gabriel Correia de Farias, 58.55, 8.21, 5.78, 72.54, 35.20, 8.70, 9.65, 53.55, 126.09 / 10001011, Gabriella de Andrade Virgilio, 57.85, 7.03, 7.48, 72.36, 52.87, 9.70, 6.31, 68.88, 141.24 / 10001191, Gleyseny Rodrigues

de Oliveira, 57.29, 5.60, 9.50, 72.39, 43.19, 9.75, 6.93, 59.87, 132.26 / 10000843, Guilherme Sonda Popinhak, 52.34, 6.13, 2.76, 61.23, 16.92, 7.50, 9.35, 33.77, 95.00 / 10000925, Hazael Francisco dos Santos, 58.08, 8.69, 5.45, 72.22, 39.39, 8.53, 8.63, 56.55, 128.77 / 10003138, Heitor Moreira Assis, 57.27, 4.58, 9.74, 71.59, 40.31, 9.75, 8.63, 58.69, 130.28 / 10000813, Heloisa Pessoa Teles de Oliveira, 46.77, 7.60, 6.33, 60.70, 41.85, 9.05, 5.96, 56.86, 117.56 / 10001188, Heron Pearce Malaquias, 58.41, 8.50, 8.21, 75.12, 39.69, 9.55, 2.46, 51.70, 126.82 / 10001135, Igor Silverio Freire, 59.39, 5.25, 9.80, 74.44, 37.45, 9.60, 5.53, 52.58, 127.02 / 10001842, Ilton Duarte Silva Neto,

19.56, 7.18, 6.25, 32.99, 38.56, 9.30, 3.51, 51.37, 84.36 / 10001709, Isabela Bacelar de Freitas, 58.38, 5.10, 7.54, 71.02, 49.54, 9.75, 9.45, 68.74, 139.76 / 10002629, Isabella Ruth Carminatti Seixas, 55.80, 5.30, 5.85, 66.95, 33.73, 8.68, 5.08, 47.49, 114.44 / 10000910, Isabelle Marques Schittini Dall Igna, 59.68, 5.20, 7.54, 72.42, 35.02, 9.95, 3.53, 48.50, 120.92 / 10000254, Israel Severo da Paz Filho, 56.92, 6.75, 6.85, 70.52, 36.43, 7.60, 7.56, 51.59, 122.11 / 10000731, Jair Araujo Facundes Junior, 18.10, 4.27, 6.05, 28.42, 38.80, 8.73, 8.72, 56.25, 84.67 / 10003129, Jeronymo Comerio Neto, 47.92, 4.10, 8.56, 60.58, 36.42, 9.80, 6.63, 52.85, 113.43 / 10000315, Joao Augusto Camara da Silveira, 46.96, 6.03, 7.42, 60.41, 52.88, 9.85, 5.19, 67.92, 128.33 / 10001331, Joao Augusto Sinhorin, 59.70, 9.05, 9.58, 78.33, 31.34, 9.60, 9.35, 50.29, 128.62 / 10001074, Jorge Henrique Del Castilo da Fonseca,

21.00, 9.40, 7.09, 37.49, 47.73, 8.68, 5.48, 61.89, 99.38 / 10000278, Jose Thomaz Lourenco Neto, 22.17, 8.85, 6.91, 37.93, 31.22, 9.85, 9.75, 50.82, 88.75 / 10000163, Jose Ulisses Melo de Lima, 59.49, 5.55, 7.35, 72.39, 46.03, 9.75, 8.78, 64.56, 136.95 / 10001711, Julia Lafayette Pereira, 53.87, 8.45, 8.85, 71.17, 40.42, 9.50, 5.28, 55.20, 126.37 /

10000190, Julia Lordelo dos Reis Travessa, 46.88, 7.10, 7.48, 61.46, 46.00, 7.73, 8.73, 62.46, 123.92 / 10000987, Juliana Fernandes Santos Sousa, 8.80, 3.28, 2.65, 14.73, 26.91, 5.73, 1.68, 34.32, 49.05 / 10001471, Juliana Mendez Monteiro, 57.07, 3.38, 4.41, 64.86, 27.59, 9.75, 5.45, 42.79, 107.65 / 10002953, Juliana Paranhos de Melo, 58.08,

7.70, 7.25, 73.03, 29.21, 7.28, 9.75, 46.24, 119.27 / 10000627, Klebson Leonardo de Souza Silva, 58.49, 0.25, 5.39, 64.13, 43.71, 7.10, 4.15, 54.96, 119.09 / 10001524, Laercio Fontes de Oliveira, 55.57, 4.03, 5.90, 65.50, 36.86, 9.65, 9.65, 56.16, 121.66 / 10001912, Lais Chaves Gonzaga, 48.28, 6.55, 8.35, 63.18, 35.29, 9.75, 1.08, 46.12, 109.30 / 10003133, Leonardo Guerino, 45.51, 3.65, 7.00, 56.16, 25.72, 9.20, 7.61, 42.53, 98.69 / 10000094, Leonardo Jose de Sa Pereira, 20.64, 6.58, 4.55, 31.77, 41.76, 7.31, 6.05, 55.12, 86.89 / 10001179, Leonardo Scofano Osso de Azevedo, 55.89, 8.10, 7.25, 71.24, 42.10, 9.70, 5.45, 57.25, 128.49 / 10000524, Lincoln Sestito Neto, 57.10, 5.95, 8.95, 72.00, 47.17, 8.55, 5.75, 61.47, 133.47 / 10000556, Lorena Kemper Carneiro, 56.95, 1.45, 6.52, 64.92, 35.13, 7.30, 4.46, 46.89, 111.81 / 10000769, Luana dos Santos Martins, 20.25, 5.35, 7.00, 32.60, 29.31, 9.65, 6.16, 45.12,

77.72 / 10001048, Lucas Benedito Carvalho dos Santos, 57.84, 6.27, 1.76, 65.87, 14.65, 9.30, 9.10, 33.05, 98.92 / 10000400, Lucas Monteiro Valenca, 59.47, 6.13, 5.88, 71.48, 44.23, 9.85, 9.45, 63.53, 135.01 / 10000105, Lucas Paulmier Cosme Guerra, 49.93, 5.90, 5.58, 61.41, 40.66, 8.63, 6.88, 56.17, 117.58 / 10001813, Luciana de Souza Marques, 56.81, 5.78, 9.25, 71.84, 54.57, 9.55, 5.48, 69.60, 141.44 / 10002881, Luciano Gabriel Neto, 25.79, 8.90, 7.60, 42.29, 37.14, 8.78, 4.93, 50.85, 93.14 / 10000289, Madson Junior Alves da Rocha, 19.45, 7.13, 7.19, 33.77, 42.46, 9.79, 8.68, 60.93, 94.70 / 10000470, Magdiel Pacheco Santos, 45.66, 4.32, 9.63, 59.61, 24.43, 9.00, 7.68, 41.11, 100.72 / 10000393, Manuela Silva Guimaraes Goncalves, 53.88, 4.90, 4.81, 63.59, 40.33, 9.50, 8.05, 57.88, 121.47 / 10001283, Marcel Maia 4 Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 Nº 12.217 DIÁRIO OFICIAL4

Viana, 55.80, 4.90, 9.71, 70.41, 45.48, 9.68, 6.44, 61.60, 132.01 / 10001339, Marcelo Henrique Leal Ribeiro, 45.79, 1.00, 3.99, 50.78, 40.34, 7.58, 6.44, 54.36, 105.14 / 10003113, Marcio Fonseca Costa Peixoto, 49.31, 6.38, 9.30, 64.99, 45.20, 9.79, 9.63, 64.62, 129.61 / 10000830, Marcio Spagnuolo Furtado, 58.23, 5.35, 5.19, 68.77, 27.96,

9.95, 7.09, 45.00, 113.77 / 10001399, Marco Tulio Mallet Duarte, 22.78, 7.05, 6.00, 35.83, 16.72, 9.65, 9.75, 36.12, 71.95 / 10000182, Mariana Fernandes Cardoso, 48.27, 7.63, 6.60, 62.50, 56.20, 9.55, 3.83, 69.58, 132.08 / 10002055, Mariana Holanda Ellery Coelho, 46.93, 8.62, 3.98, 59.53, 29.18, 9.05, 9.25, 47.48, 107.01 / 10000558, Marina Dantas Pereira, 45.08, 1.20, 6.65, 52.93, 52.40, 9.45, 8.43, 70.28, 123.21 / 10000950, Marina Leao Murta dos Reis, 58.27, 8.65, 9.10, 76.02, 51.00, 9.20, 8.38, 68.58, 144.60 / 10001779, Maureen da Silva Brandao, 17.13,

7.38, 7.38, 31.89, 46.32, 7.61, 7.38, 61.31, 93.20 / 10000931, Maydano Fernandes de Miranda, 58.52, 6.45, 9.88, 74.85, 38.75, 9.85, 9.03, 57.63, 132.48 / 10000293, Michael Jonathan Aguiar Rocha, 58.17, 4.89, 8.03, 71.09, 44.99, 9.35, 7.31, 61.65, 132.74 / 10003108, Michael Rubennig Maricato Tavares, 9.69, 5.29, 9.90, 24.88, 45.41, 8.63, 4.48,

58.52, 83.40 / 10002749, Michelline Lobato Borges Alexandre, 56.91, 7.48, 6.48, 70.87, 32.93, 9.00, 4.85, 46.78, 117.65 / 10000083, Milla de Oliveira Nogueira, 10.70, 6.66, 7.34, 24.70, 59.65, 9.75, 6.68, 76.08, 100.78 / 10001916, Moacir Assis da Silva Junior, 48.13, 9.40, 8.31, 65.84, 44.18, 9.85, 6.46, 60.49, 126.33 / 10000495, Monalysa Helena

Lima Facanha, 55.94, 8.15, 6.88, 70.97, 44.46, 9.95, 6.34, 60.75, 131.72 / 10000853, Morgana Rosa Leite Gurjao, 46.64, 9.09, 7.45, 63.18, 35.14, 7.40, 5.59, 48.13, 111.31 / 10000685, Mychelle Martins Auatt

Freitas, 43.52, 9.14, 6.56, 59.22, 44.47, 9.90, 8.98, 63.35, 122.57 / 10000120, Naira Ravena Andrade Araujo, 56.95, 7.08, 9.50, 73.53, 43.73, 9.35, 9.75, 62.83, 136.36 / 10001085, Natalia Saab Martins da

Silva, 58.57, 5.15, 9.20, 72.92, 27.78, 9.65, 9.15, 46.58, 119.50 / 10001230, Nicole Vasconcelos Lima, 47.89, 7.48, 6.69, 62.06, 38.20, 6.78, 7.31, 52.29, 114.35 / 10000466, Paulo Freire Daguiar Viana de Souza, 49.51, 3.10, 7.30, 59.91, 27.65, 9.15, 6.93, 43.73, 103.64 / 10000448, Paulo Sergio Silva de Queiroz, 58.51, 4.45, 8.23, 71.19,

18.59, 9.15, 9.45, 37.19, 108.38 / 10002583, Pedro Halley Maux Lopes, 55.64, 7.81, 8.30, 71.75, 26.00, 8.50, 8.28, 42.78, 114.53 / 10001204, Pedro Henrique Santos Veloso, 58.60, 6.05, 9.65, 74.30, 53.03, 9.45, 6.46, 68.94, 143.24 / 10001019, Pedro Vinicius Ferreira Pinto, 56.66, 4.53, 7.71, 68.90, 36.21, 9.70, 7.73, 53.64, 122.54 / 10000263, Poliana dos Santos da Costa, 48.36, 2.42, 5.13, 55.91, 27.27, 8.10, 7.15, 42.52, 98.43 / 10001895, Priscilla Prestes Carreira, 59.72, 2.65, 7.55, 69.92, 52.32, 8.59, 4.68, 65.59, 135.51 / 10001068, Rafael Bezerra Campos

Lossio, 45.82, 7.95, 7.18, 60.95, 27.79, 9.45, 6.98, 44.22, 105.17 / 10000301, Rafael Goncalves Figueiredo, 55.72, 7.98, 4.26, 67.96, 27.71, 9.75, 4.33, 41.79, 109.75 / 10001784, Rafael Henrique Gondim da Silva, 57.01, 3.29, 7.70, 68.00, 44.36, 9.55, 6.11, 60.02, 128.02 / 10000549, Rafael Melo Rocha, 45.88, 1.51, 6.86, 54.25, 49.62, 9.35,

5.85, 64.82, 119.07 / 10002630, Rafaela Afonso Barreto, 33.12, 9.15, 9.80, 52.07, 47.00, 9.80, 8.10, 64.90, 116.97 / 10000595, Rafaela Piquia Soares, 56.94, 6.83, 9.50, 73.27, 52.74, 9.60, 1.90, 64.24, 137.51 / 10000520, Raphaella Alves Correa, 59.27, 5.44, 7.08, 71.79, 29.17, 8.17, 9.20, 46.54, 118.33 / 10002918, Renan Nobrega de Queiroz,

18.47, 5.68, 8.18, 32.33, 52.82, 9.65, 9.46, 71.93, 104.26 / 10001694, Renato Mendes da Silva, 47.08, 0.13, 3.98, 51.19, 40.06, 9.55, 5.36, 54.97, 106.16 / 10000777, Rodrigo Maia Lobao, 48.72, 7.39, 8.43, 64.54, 38.48, 8.23, 8.58, 55.29, 119.83 / 10000880, Ronaldo Nogueira Marques, 45.77, 4.50, 6.83, 57.10, 36.93, 9.15, 6.83, 52.91, 110.01 /

10002472, Ronielen Amancio Rodrigues, 56.79, 8.17, 7.20, 72.16, 39.92, 9.65, 0.00, 49.57, 121.73 / 10002529, Silvia Pittigliani, 58.38, 6.35, 3.92, 68.65, 31.79, 9.60, 9.80, 51.19, 119.84 / 10000933, Silvia Primila Garcia Raskovisch, 56.83, 6.48, 4.88, 68.19, 34.58, 9.50, 5.75, 49.83, 118.02 / 10001504, Stefanie Barbosa Sobral, 48.24, 6.35, 7.38,

61.97, 49.84, 8.03, 6.78, 64.65, 126.62 / 10000267, Tathiane Campos Soares, 45.58, 6.30, 5.95, 57.83, 51.68, 9.40, 7.90, 68.98, 126.81 / 10001475, Thiago Thomaz de Oliveira Sousa, 19.68, 5.88, 7.50, 33.06, 37.16, 9.75, 9.80, 56.71, 89.77 / 10000417, Thiago Torres Cordeiro, 57.02, 4.67, 6.88, 68.57, 36.47, 9.20, 9.58, 55.25, 123.82 / 10000528,

Thomas Antonio Silva Pereira, 10.96, 5.60, 7.50, 24.06, 47.46, 9.75, 4.23, 61.44, 85.50 / 10001317, Tiago de Paula Britto Santiago, 58.55, 2.35, 9.65, 70.55, 43.10, 8.30, 0.83, 52.23, 122.78 / 10001381, Veronica Ticiana Macau Furtado Ferreira, 59.24, 7.08, 5.41, 71.73, 31.93, 9.65, 7.55, 49.13, 120.86 / 10000195, Victor Emanuel Pereira da Silva, 19.49, 8.08, 7.38, 34.95, 46.91, 9.95, 8.43, 65.29, 100.24 / 10000505, Vinicius Bichara Darrieux, 46.02, 4.49, 7.02, 57.53, 20.76, 9.79, 8.21, 38.76, 96.29 / 10000453, Vitor Campos Pinheiro, 20.51, 4.83, 3.51, 28.85, 29.08, 9.47,

2.65, 41.20, 70.05 / 10000733, Vitor Valdir Ramalho Soares, 0.80, 8.28, 5.20, 14.28, 27.71, 8.85, 9.89, 46.45, 60.73 / 10000829, Wagner Silva dos Santos, 49.13, 6.28, 7.50, 62.91, 36.48, 9.30, 6.68, 52.46, 115.37.

1.1.1 Resultado final nas provas escritas específicas dos candidatos que se declararam com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na peça processual da prova escrita específica P2, nota final na questão 1 da prova escrita específica P2, nota final na questão 2 da prova escrita

específica P2, nota final na prova escrita específica P2, nota final na peça processual da prova escrita específica P3, nota final na questão 1 da prova escrita específica P3, nota final na questão 2 da prova escrita específica P3, nota final na prova escrita específica P3 e nota final nas provas escritas específicas.

10001111, Antonio Felix Silva Sandes, 5.75, 3.48, 6.36, 15.59, 37.08, 7.30, 2.73, 47.11, 62.70 / 10002332, Bruno Carneiro Fernandes de Souza, 45.49, 5.99, 2.53, 54.01, 44.46, 9.70, 8.98, 63.14, 117.15 / 10001799, Deir Goncalves Ferreira, 19.42, 1.94, 3.86, 25.22, 30.90, 6.00, 5.89, 42.79, 68.01 / 10002847, Diego Serejo Ribeiro, 58.21, 4.33, 2.23, 64.77, 29.17, 7.18, 6.45, 42.80, 107.57 / 10001184, Gabriel da Costa Beckman, 18.11, 7.63, 3.01, 28.75, 26.29, 7.12, 0.00, 33.41, 62.16 / 10002962, Gelson Luiz Almeida Pinto, 57.00, 4.72, 7.28, 69.00, 34.55, 9.20, 4.30, 48.05, 117.05 / 10001062, Hemerson Allan Carvalho Cunha, 45.90, 0.80, 9.70, 56.40, 27.87, 9.32, 3.45, 40.64, 97.04.