Com rio subindo na capital, prefeitura inicia organização do Parque de Exposições

Ao meio-dia desta quarta-feira, 10, o nível do rio Acre, na capital apresentou um aumento de 40 centímetros em relação às 6h da manhã e registrou 11:49 metros de profundidade. Com a informação da Defesa Civil que as chuvas podem se intensificar nos próximos dias, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, e o Coronel George, Coordenador da Defesa Civil, decidiram de forma preventiva dar inicio a organização do Parque de Exposições Wildy Viana localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

“O nível do Rio Acre apresentou uma subida repentina nos últimos dias em razão das fortes chuvas concentradas na região do Alto Acre (Assis Brasil, Brasileia e Xapuri). Agora meio dia, o nível chegou aos 11.49 metros e a previsão é de que as chuvas se intensifiquem nos próximos dias. Por isso, em reunião hoje cedo com o Cel. George, coordenador da Defesa Civil, juntamente com a Socorro Neri e o André Kamai, Chefe da Casa Civil, decidimos de forma preventiva dar início a organização do Parque de Exposições, como orienta nosso Plano de Contingência”, informou o prefeito.