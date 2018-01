Centro de Estudo de Línguas abre mais de 1000 vagas para cursos de idiomas em Rio Branco

No total, são 1.085 vagas para os cursos de Inglês, espanhol, italiano, francês e libras em Rio Branco. Inscrições podem ser feitas a partir de 29 de janeiro.

Para os interessados em aprender um novo idioma, o Centro de Estudo de Línguas (CEL) divulgou o calendário de inscrições para cinco cursos em Rio Branco. No total, são 1.085 vagas para os cursos de inglês, espanhol, italiano, francês e libras. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 29 de janeiro. As aulas iniciam em março.

Conforme o calendário, as inscrições de alunos da rede pública devem ser feitas entre os dias 29 e 31 de janeiro e o requisito mínimo é estar cursando a partir do 6º ano.

Candidatos da comunidade em geral podem se inscrever nos dias 1º e 2 de fevereiro. No dia 5 de fevereiro são abertas as inscrições para o curso de Libras, exclusivo para a comunidade.

O coordenador administrativo do CEL, Ramsés Luiz, explica que as inscrições vão ser feitas por meio da distribuição de senhas na sede do Centro, na Avenida Getúlio Vargas, na capital.

“A inscrição acontece por senha, por ordem de chegada. Então, a gente vai começar a entregar as senhas a partir das 7h30 e vamos atender 250 pessoas por dia. O pai pode fazer matrículas de um ou mais filhos que 8h a gente começa o atendimento e fica direto até 15h”, fala.

A procura pelas vagas é alta, de acordo com o coordenador, e a prioridade na inscrição é do aluno da rede pública. “Todo ano a procura é alta, não tem um ano que não seja bem procurado. Geralmente quem procura mais é a comunidade, mas o alcance tem melhorado muito dos alunos da rede pública, que são o público alvo”, ressalta.

Documentação necessária

Os pais ou responsáveis que desejam inscrever alunos da rede pública devem apresentar cópias legíveis da carteira de identidade (RG) ou da certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço e ainda uma declaração escolar que comprove a matrícula do aluno no ano em questão.

Para inscrição de alunos das escolas particulares e a comunidade em geral é necessário também cópias do RG, comprovante de endereço e ainda uma cópia do comprovante de conclusão de ensino médio ou superior ou declaração escolar que comprove matrícula na rede particular em 2018.

A documentação deve ser entregue na sede do CEL, na Avenida Getúlio Vargas, nº 3030. As vagas são distribuídas entre a sede do órgão, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cerb), o Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie) e na Escola Heloísa Mourão Marques.

Luiz disse ainda que há núcleos em Cruzeiro do Sul e Brasileia, mas informou que os calendários são diferenciados em cada cidade. Para mais informações, o Centro de Estudo de Línguas disponibiliza o número (68) 3228-7667.