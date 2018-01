Após abordagem policial, PM prende indivíduo com dois mandados de prisão a cumprir em Epitaciolândia

Policias militares do Décimo Batalhão (10° BPM), organização policial militar responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios da região do Alto Acre, prenderam um agente, com dois mandados de prisão em desfavor, durante uma operação de trânsito realizada no município de Epitaciolândia. A ação ocorreu nesta terça-feira, 09, no bairro Satel.

De acordo com os militares, depois de acionados pela operação de trânsito que estava sendo realizada no entorno daquela localidade, deslocaram-se na tentativa de abordar um veículo Celta, de cor vermelho, trafegando em fundada suspeita. Após a abordagem policial e posterior revista pessoal nos ocupantes do veículo, foi constatado que um dos abordados estaria “foragido” do sistema prisional e com dois mandados de prisão a cumprir expedidos pelo tribunal de Justiça.

O autor foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil do município de Epitaciolândia, onde foi tomada as medidas cabíveis ao caso.