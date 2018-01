Acre registrou mais de 60 mortes no trânsito em 10 meses de 2017, diz Detran

O Acre registrou 61 mortes no trânsito nos dez primeiros meses de 2017. Os dados foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) nesta terça-feira (9). Conforme o órgão, 38 óbitos foram registrados em rodoviais estaduais ou municipais e 23 em vias federais.

O número registrado no ano passado é 29% menor que o de 2016, quando houve 86 vítimas fatais. Em 2016, o mês de setembro registrou o maior número de mortes no trânsito, total de 14. Em 2017, junho e julho foram os meses mais preocupantes com 11 mortes cada.