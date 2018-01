Vendas de veículos no Acre deve crescer 15% neste ano, dizem Fecomércio e sindicato

Sinais da economia e números alcançados em 2017 animam setor no estado. Em 2017, emplacamentos de novos veículos no Acre cresceu quase 10% em relação a 2016.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC) e o Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Acre (Sinvvea) preveem que o volume de vendas de automóveis cresça cerca de 15% neste ano no estado.

Segundo as duas instituições, o mercado acreano está otimista devido a sinais da economia brasileira, que apontam crescimento para o setor.

O ânimo do setor automotivo para este ano também se deve aos números alcançado em 2017. De acordo com o Sinvvea, o número de emplacamentos de novos veículos no ano passado no Acre aumentou 9,90% em relação a 2016.

Mas,apesar da alta, o crescimento registrado em 2017 não foi considerado satisfatório para o setor, que registrou uma queda de 29,83% se comparado a 2015.

Segundo a Fecomércio-AC e o Sinvvea, nos últimos 10 anos o maior número de emplacamentos no estado foi registrado em 2012. Naquele ano, conforme os dados das duas instituições, 8.366 novas unidades foram emplacadas em todo o Acre.

Mesmo com otimismo para este ano, não há uma previsão concreta para que as vendas voltem ao patamar de 2012.

Um dos fatores para que os bons índices de 2012 não sejam alcançados novamente são as linhas de crédito disponíveis à população. A Fecomércio-AC e o Sinvvea observam que as regras para concessão de crédito estão ainda mais rigorosas dos que as prevalentes em outros anos.

Outro quesito é a exigência do valor de entrada, que para as duas entidades inibem a procura pelos veículos.