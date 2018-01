Rio Iaco atinge 6,24 metros nesta manhã, nível bem abaixo da cota de alerta

Nesta manhã de terça-feira, 9, o nível atingiu 6,24 metros, bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Por enquanto a situação em Sena Madureira é extremamente tranquila com relação à cheia do rio Iaco. Nesta manhã de terça-feira, 9, segundo informações da Defesa Civil, o nível atingiu 6,24 metros, bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Por conta das chuvas frequentes em nossa região, de ontem para hoje houve elevação de apenas 7 centímetros no volume das águas. “Graças a Deus, o ano começa de forma tranquila, entretanto, sabemos que a natureza é imprevisível, por isso, temos que ficar em alerta porque nos meses de fevereiro e março chove muito. No momento, está tudo normal em Sena Madureira com relação a enchente”, informou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil Municipal.

Na semana passada representantes do Corpo de Bombeiros estiveram reunidos com o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) para a elaboração do Plano de Contingência que, em caso de necessidade, será colocado em prática.

No ano passado também não houve enchente em Sena Madureira.

De acordo com registros da Defesa Civil, a maior alagação da história ocorreu no ano de 1997, ou seja, há 21 anos. Naquela ocasião, o nível do rio Iaco ultrapassou os 19 metros, desabrigando centenas de famílias.