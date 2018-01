PRF apreende 2º contrabando de cigarros em menos de uma semana na BR 317

Em menos de uma semana, mais um bom trabalho de agentes rodoviários federais (PRF) na BR 317, evitaram que mais um contrabando de cigarros chegasse na capital do Acre, Rio Branco, durante a manhã desta terça-feira, dia 9.

Segundo os patrulheiros, haviam montado uma barreira de rotina no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, distante da fronteira cerca de 55km. Foi quando abordaram um carro modelo Fiat/Palio, placas NAF 3826, da cidade de Rio Branco.

Foi quando perceberam que o motorista, identificado pelas iniciais D.S.S., de 47 anos, saiu do veículo e apreendeu fuga rumo ao mato. Após alguns minutos de perseguição a pé, o mesmo foi alcançado e preso pelos patrulheiros.

O motivo da tentativa da fuga, foi o que estava dentro do veículo que mal tinha o local do motorista livre. Cerca de 20 caixas, somando cerca de 20 mil cigarros de fabricação paraguaia que iriam entrar no mercado clandestino sem pagar os devidos impostos.

A menos de uma semana, outro veículo foi detido e o motorista preso com centenas de pacotes dentro, com quase o dobro de cigarros dentro. Toda a carga foi apreendida e levada para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, juntamente com o motorista.

Tudo será entregue na delegacia da Receita Federal onde será dado o perdimento.

