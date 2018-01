Prefeito da capital paga R$ 23 milhões a comissionados e vereador alopra: “Voto de cabresto”

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, pré-candidato a governador do Acre pelo PT, paga por ano mais de R$ 23 milhões só com cargos comissionados e por esses dias andou nomeando mais gente, o que irritou o vereador Roberto Duarte (PMDB). “Esse é o voto de cabresto, para se manter no poder a qualquer custo”. Ao Blog do Evandro Cordeiro Duarte disse mais o seguinte…

Blog – O prefeito de Rio Branco e pré-candidato a governador do Acre pelo PT, Marcus Alexandre, paga mais de R$ 23 milhões só a cargos comissionados. O município suporta uma conta dessas?

Roberto Duarte – Quanto aos comissionados, todos nós sabemos que os governos do PT investem tão somente no voto de cabresto, quanto mais gente eles mantem, mais votos estão garantidos. A prioridade deles não é gerir o Estado ou o Município, mas somente se manter no poder. Enquanto a saúde está um caos, a cidade está cheia de lixo e buracos, eles continuam contratando cargos comissionados.

Blog – Vereador onde foram parar os radares de Rio Branco?

Roberto Duarte – Infelizmente, no Estado do Acre o Governo e a Prefeitura usurpam a competência um do outro em vários seguimentos, confundindo a população quando questionam sobre seus benefícios. Segundo o que apurei, os radares que deveriam ser de competência do município, são geridos pelo Governo através do Detran, e segundo eles, estão retirando os radares velhos para investir em radares com tecnologia mais avançada. Um questionamento que farei em breve é sobre o número de acidentes ocorridos nos locais que os radares estavam instalados no período que ficaram desativados. Não podemos aceitar que eles instalem radares somente com o intuito de arrecadar dos condutores de veículos.