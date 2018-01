Prefeito Bené consegue “fechar” com toda Câmara em Porto Acre

O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PROS), está usando e abusando de sua experiência política (Já foi presidente da Câmara Municipal de Rio Branco e da Assembleia Legislativa) para administrar o município. Além do bom desempenho administrativo – não é à toa que as pesquisas apontam a primeira derrota da oposição na região desde o surgimento da Frente Popular – o prefeito criou uma relação extraordinária com a Câmara Municipal. Não teria um vereador sequer com bagagem para criticar sua gestão.

Consta que o prefeito Bené chamou a todos os vereadores para um “bate papo” e nem mesmo os mais valentes da oposição conseguiram dizer não para a experiente “raposa” da política acreana. A troca de gentilezas qual foi ninguém sabe dizer exatamente, mas todos garantem que não foi nada ruim para ambas as partes, porque ele comanda as três cidades do município de forma bem alossé, sem aquela velha perturbação de parlamentar.