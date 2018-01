Por conta dos buracos, moradores fecham estrada Juruá em Sena Madureira

Os reclamantes informaram que só pretendem desbloquear o trecho quando, na prática, algo for realizado para melhorar a situação

Os moradores da estrada Juruá, em Sena Madureira, decidiram interditar na manhã de hoje um trecho do referido local. Com a utilização de pedaços de madeira e galhos de árvores, o trânsito foi bloqueado. A comunidade disse que não aguenta mais tanta buraqueira no local e alegam que já encaminharam pedidos ao setor competente, mas até agora nenhuma providência foi tomada.

O morador conhecido como Raimundo relatou à nossa reportagem que com as chuvas dos últimos dias, a situação piorou ainda mais. “Não estava dando de passar aqui nem a pé, por isso, resolvemos fechar a estrada pra ver se alguém da Prefeitura se manifesta. Tem grandes buracos aqui que dificultam muito o tráfego. Pedimos que o setor responsável tome providências urgentemente”, comentou.

Os reclamantes informaram que só pretendem desbloquear o trecho quando, na prática, algo for realizado para melhorar a situação. A estrada Juruá dá acesso também aos Bairros Ana Vieira e Nenê das Neves.