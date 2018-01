População cobra mais servidores para atender no INSS de Sena Madureira

O vereador Tom Cabeleireiro (PV), disse que estará enviando um ofício ao Superintendente do INSS no Acre relatando a situação

Os moradores dos mais diversos Bairros de Sena Madureira e também da zona rural não estão satisfeitos com o atendimento prestado pelo INSS na cidade. Eles reclamam da morosidade em decorrência da falta de funcionários. Nesta segunda-feira, por exemplo, somente dois, segundo os reclamantes, estavam de plantão para atender dezenas de pessoas que procuraram o local.

Francisco Antônio, residente no Estirão do Alcântara, Rio Purus, acionou a reportagem do Senaonline.net nesta manhã para denunciar a situação. “O que está acontecendo é que cheguei aqui por volta das 7:30 horas da manhã e nesse momento já são dez horas e nada de ser atendido. Somente dois funcionários para atender várias pessoas fica difícil. Esperamos que as autoridades competentes possam resolver essa situação. A gente vem da zona rural enfrentando muitas dificuldades e chega aqui é obrigado a esperar uma eternidade”, comentou.

Em contato com a reportagem, o vereador Tom Cabeleireiro (PV), disse que estará enviando um ofício ao Superintendente do INSS no Acre relatando a situação e ao mesmo tempo reivindicando mais servidores para a Agência do INSS de Sena Madureira.