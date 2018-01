Polícia Civil prende homem que tentou matar a ex-companheira a terçadadas em Tarauacá

A Polícia Civil no início da noite desta segunda-feira (08), prendeu, Elidio da Silva e Silva, vulgo “Chancho”, de 25 anos, após tentar matar a ex esposa com um terçado no município de Tarauacá, distante de Rio Branco cerca de 400 quilômetros.

A vítima, Luzivania de Lima Pinto, foi internada em as pressas em um hospital do município de Cruzeiro do Sul e deverá ser encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco devido a gravidade dos ferimentos.

De acordo com o delegado responsável pela ação que findou na prisão do suspeito, Alexnaldo Batista, o homem após o crime se evadiu do local e após investigações e buscas, conseguiram prendê-lo na casa de um parente onde ele estava homiziado. Elidio foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o crime e ficará a disposição da justiça.

“A Polícia Civil cumpriu o seu papel e conseguiu efetuar a prisão de um criminosos cruel e sanguinário que em momento algum mostrou-se arrependido de ter cometido o crime. A vítima está em estado grave e deve ser transferida para Rio Branco, nos esperamos sua melhora. Quanto ao criminsoos, ele será encaminhado para a penitenciária e esperamos que fique um bom tempo atrás das grades, disse o delegado Batista.