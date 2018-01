Policia Civil elucida homicídio e prende acusados em Xapuri

Após meses de investigação, a Polícia Civil em Xapuri cumpre 12 mandados de prisão de

pessoas envolvidas em homicídio e prende Fabiana Araújo Gonzaga, Sandro Silva de Souza,

Sandrey Mendonça Castro, Leonardo da Silva Pinheiro, além de dois menores de idade pela

participação no mesmo crime. A vítima, o pedreiro Almir de Moura Silva, foi morto no dia 03

de setembro quando participava de uma confraternização em uma casa noturna da cidade.

A investigação foi coordenada pela equipe de investigação da delegacia geral do município. Os

investigadores na madrugada do ocorrido deram início às investigações chegando a

identificação de doze pessoas que participaram diretamente no crime.

O crime ocorreu na madrugada do dia 03 de setembro de 2017, quando a vítima participava de

uma festa em uma casa noturno na cidade de Xapuri, momento em que foi agredido por várias

pessoas.

No último dia 05 de janeiro de 2018, já com ordem judicial, uma operação policial coordenada

pelo Delegado Alex Danny, deram início nos mandado de prisão e internação contra doze

pessoas envolvidas no crime.

Durante a ação policial foram presas quatros pessoas maiores de idade e apreendidos dois

menores de idade. O restante dos envolvidos no cometimento do crime já são considerados

foragidos da justiça. De acordo com a investigação, os acusados tem envolvimento com tráfico

de drogas na cidade e pertence a facção criminosa.

