Perseguição e troca de tiros com PMs termina na morte de dois suspeitos de assalto no bairro Tucumã

Após perseguição e troca de tiros com a polícia, os dois homens tidos como suspeito de um assalto acabaram morrendo na noite desta segunda-feira (8) nas dependências do bairro Tucumã, em Rio Branco. Os homens foram identificados como Mateus de Souza Gomes, de 19 anos, que morreu no Pronto Socorro, e Alisson Pereira, 23 Anos, que morreu ainda no local.

A informação é de que a perseguição policial começou próximo a rotatória da UFAC. Os homens estavam em uma motocicleta, e haviam acabado de roubar um comércio. A perseguição terminou na Avenida Norte, ainda no Tucumã quando os suspeitos começaram a atirar contra a polícia que revidou e acabou acertando os dois criminosos.

Um não resistiu aos ferimentos e morreu no local e o outro chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Pronto Socorro com um tiro de fuzil no tórax, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) pelo Quarto Batalhão de Polícia Militar que deve ser pronunciar nas próximas horas.