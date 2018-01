Parquinho em Rio Branco tem tábuas soltas e pregos expostos: ‘dá medo’, diz mãe

A falta de manutenção em um parquinho utilizado por crianças no bairro São Francisco, em Rio Branco, motivou o relato enviado pelo aplicativoTô Na Rede. Os brinquedos estão quebrados, com ferrugem nos escorregadores, barras e tábuas soltas e pregos expostos. Os pais temem deixar os filhos brincarem no local e acabarem se machucando.