Morador reclama sobre a falta de remédios para Hipertensos e Diabéticos nos postos de saúde de Sena Madureira

O secretário municipal de saúde, Daniel Herculano, admitiu o problema, mas adiantou que as providências estão tomadas

O comerciante identificado como Popó Santos, residente no Bairro Bom Sucesso, fez uma reclamação nesta manhã, via facebook, sobre a falta de medicamentos para Hipertensos e Diabéticos nas Unidades Básicas de saúde de Sena Madureira. Segundo ele, há três semanas está em busca de remédios na Farmácia Central, mantida pela Prefeitura, mas só tem perdido a viagem.

“Gostaria de saber do secretário de saúde porque os remédios para hipertensos e diabéticos estão em falta. Está com três semanas que procuro a Farmácia do posto Elson Damasceno e só dou a viagem perdida. Graças a Deus tenho condições de comprar os remédios. E quem não tem? Queremos uma providência urgente”, comentou.

Outros moradores que precisam desses medicamentos também estão insatisfeitos com a situação.

Na tarde de hoje em entrevista à Rádio Dimensão FM, o secretário municipal de saúde, Daniel Herculano, admitiu o problema, mas adiantou que as providências estão tomadas. “O problema é que o ano financeiro 2018 da Prefeitura ainda não foi aberto, por isso, não temos como realizar a compra dos remédios. Estamos trabalhando para resolver esse problema até a semana que vem”, confirmou.