Mais um dos 20 detentos que fugiram de presídio em Tarauacá é recapturado

Mais um, dos 20 detentos que fugiram do Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, em dezembro, foi recapturado pela polícia em Marechal Thaumaturgo, nesta segunda-feira (8). O diretor do presídio, Edir Oliveira, confirmou a informação. No total, seis presos foram recapturados e outros 14 continuam foragidos.

“Falei com o comandante da Polícia Militar aqui e ele vai ver se consegue trazer o preso para Cruzeiro do Sul para a gente ir buscar. O preso ainda está lá na Delegacia de Marechal Thaumaturgo”, disse.

O preso e outros 19 detentos fugiram do presídio de Tarauacá, em dezembro, após passar pelo muro do presídio que estava sendo reconstruído. Quatro deles foram recapturados no mesmo dia da fuga, e outro foi pego no dia seguinte em uma área rural nas proximidades do local da fuga.