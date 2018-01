Força de segurança prende homicida em Porto Acre

A Policia Militar no município de Porto Acre, distante 62 km da capital, prendeu na tarde desta

segunda-feira, 08, em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, Diemerson Antônio da

Silva e Silva.

Após sua captura, o acusado foi encaminhado a delegacia da 5ª. Regional onde foi verificado

que tratava-se de um elemento com inúmeras passagens pela polícia inclusive, acusado por

pelo menos quatro homicídios.

Além de ser flagranteado pelo crime de tráfico de drogas Diemerson é autor do homicídio

praticado contra Edvaldo Silva do Nascimento, no dia 12 de agosto onde havia mandado

contra ele por este crime e também por tráfico de droga e roubos em Porto Acre.

