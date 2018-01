Ex-funcionários de restaurante desativado em Rio Branco ainda não receberam salários

Os ex-funcionários do restaurante Empresarial continuam sem receber seus direitos trabalhistas, e o pior: não sabem, desde o dia 26 do mês passado, do paradeiro do empresário Fábio Oliveira, que era o dono do empreendimento, localizado na Galeria Meta, em Rio Branco, que foi desativado por ele sem qualquer explicação aos trabalhadores.

Enganados por Fábio, os trabalhadores resolveram denunciá-lo na 1ª Unidade de Segurança Pública, delegacia no bairro Cadeia Velha, e também ao Ministério do Trabalho no Acre.

Rosineide Chagas de Souza (40 anos), que trabalhou como cozinheira no restaurante durante 14 anos, contou que recebeu apenas R$ 900 no mês de dezembro, equivalente a parte do 13º salário. Todos os outros agora ex-funcionários não receberam o salário de dezembro. “Ele bloqueou todo mundo no telefone”, diz Rosineide.

Fábio morava em uma casa no bairro do 15, no 2º Distrito da capital, antes de viajar para fora do estado. A reportagem tentou por diversas vezes falar com o empresário, mas ele não atende o telefone.

Trabalhavam no local, 11 pessoas, entre cozinheiros, garçons e copeiros. No dia 26 de dezembro passado

ao chegarem no espaço onde funcionava o restaurante para trabalhar, eles encontraram o lugar totalmente vazio.