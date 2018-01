Eu, Vereador Prof. João Paulo do PSDB de Porto Acre, venho por meio desta pedir meu direito de resposta a cerca da reportagem com o título “Prefeito Bene consegue ‘fechar’ com toda câmara de Porto Acre”.

Em primeiro lugar, Porto Acre tem oposição sim e eu sou prova disso. Não compactuo, não apoio, não fecho os olhos e nem aprovo projetos às cegas.

Não me reuni nenhuma vez se quer com o atual prefeito por motivos lógicos… Fui eleito pelo povo, devo isso a meus eleitores. Não é certo usar o mandato para barganhar bens, serviços e vantagens.

Sou o único vereador de Porto Acre que usa as redes sociais para divulgar meus pronunciamentos e farei desta forma até o meu último dia de mandato.

Fui o único vereador a votar contra a aprovação do 13° e férias para prefeito, vice-prefeito e vereadores em meu município. Não pela sua ilegalidade, pois foi autorizado pelo STF, mas sim pela imoralidade… Não posso compactuar com isso e continuar olhando no rosto da minha população, população essa que em sua maioria me viu crescer na Vila do V, pois sou filho desta terra e não um aventureiro que usa da pele de cordeiro para ganhar a confiança dos mais necessitados mas na verdade é um lobo e não uma “raposa”.

Mas lógico que tudo que for apresentado para o bem do meu município terá meu apoio, pois em primeiro lugar vem a população.

Meu posicionamento sempre será a favor da população, dos servidores que não têm reajuste salarial há muitos anos e que pelo visto não serão beneficiados pelo “bom samaritano” “Salvador de Porto Acre”.

Esse “bom samaritano” PÃO E CIRCO que só se preocupa com o que os olhos da população alcançam, pois só se importa com a estética do município… Isso tudo em sua maioria na Vila do Incra… Onde ele reside… Usando como palanque político para seu candidato a Deputado Federal e para o PT … E deixa a desejar na Saúde com a falta de medicamentos, ramais em péssimas condições, falta de saneamento básico, privadas das escolas caindo.

Mesmo sendo quase que na maioria das vezes o único a se posicionar contra algumas atitudes e desmandos do prefeito atual, não acredito na frase “uma só andorinha não faz verão” acredito que se cada um fizer a sua parte e se cada um tiver o compromisso com a verdade Porto Acre será sim o melhor lugar para se viver.

Cordialmente,

Vereador Prof. João Paulo

PSDB – Porto Acre.

Meu Facebook está em modo público e tem meu último posicionamento em vídeo a respeito do 13° e férias.