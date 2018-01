Em Rio Branco, dupla faz assaltos e morre após trocar tiros com a polícia

Uma perseguição policial na noite de segunda-feira (8) acabou com a morte de dois suspeitos de assaltos. Segundo a Polícia Militar do Acre PM-(AC), Alisson Pereira, de 23 anos, e Mateus de Souza Gomes, de 19, trocaram tiros com a polícia após alguns assaltos no bairro Tangará, em Rio Branco.