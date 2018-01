É lama: Ônibus atola em rua no bairro Vila Acre em Rio Branco e é puxado por trator

Um ônibus que faz a linha Santa Maria/Vila Acre, região do 2º Distrito de Rio Branco, atolou em uma rua e teve que ser puxado por um trator. É o que mostra um vídeo gravado pelo internauta Júnior Lima e publicado na página de humor no Facebook “Acriano Mil Grau”. A página ironiza:”Quando alguém do Vila Acre falar que lá tem lama, mostre esse vídeo”.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Rio Branco, devido a execução de uma obra do Depasa nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, foi feito um desvio como alternativa para a passagem de veículos, porém, o motorista do ônibus que aparece na imagem resolveu acessar uma rota não indicada.

Ao ac24horas, a prefeitura informou ainda que uma equipe da Emurb irá ao local nesta quarta-feira, 10, para avaliar a situação da rua e programar o reparo necessário.

Vídeo: Júnior Lima

Veiculação: “Acriano Mil Grau”