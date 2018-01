Concursos Acre em 2018: confira os certames em andamento, previsões e novidades

Pelo menos três novos concursos devem acontecer este ano: Bombeiros, Sefaz e PGE

No Acre, os concurseiros devem iniciar o ano de 2018 com o pé direito. Na última semana, site Folha Nobre compilou dados divulgados pelo governo e divulgou os concursos previstos 2018, além da listagem dos que estão em andamento.

De acordo com o site, há expectativa para novas seleções para o Corpo de Bombeiros, Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Concurso Bombeiros-AC

O concurso deverá oferecer 100 vagas, todas para o cargo de soldado combatente. A seleção está em fase de elaboração do projeto básico.

A novidade da vez é que, em breve, deverá ser contratada a empresa organizadora. Segundo o Governo, este ano a proposta é fortalecer a Segurança Pública.

Sefaz e PGE

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) também tem concurso previsto. A expectativa é de preencher 144 vagas, em diversos cargos. Outro órgão que deve realizar seleção pública em 2018 é a Procuradoria Geral do Estado. Para o concurso PGE deverão ser preenchidas vagas em cargos administrativos.

O quantitativo de vagas ainda não foi definido para nenhum dos dois órgãos. Não há maiores informações e previsões.

Concursos com validade até 2018

“Além destas seleções já anunciadas, outras podem ocorrer ao longo do ano. Isto porque alguns concursos irão encerrar o prazo de validade em 2018”, publicou o Folha Nobre. Um desses exemplos é o da Secretaria de Educação, em que a seleção irá vencer dia 18 de janeiro.

De acordo com o site, até o vencimento, 221 aprovados ainda devem ser chamados, o que resulta em um investimento financeiro mensal de R$283.261.69 e anual de R$3.339.140,27.

Já na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), existem dois concursos em aberto realizados em 2013 e 2014, cujos vencimentos são em 10 de fevereiro e 2 de julho deste ano, respectivamente.

No concurso de 2013, até o fim da validade devem ser convocados 200 novos servidores. Já o concurso de 2014 deve chamar 271 dos aprovados antes do prazo do concurso vencer.

Concursos em andamento

Concursos públicos para as policias do estado seguem em andamento. Confira:

Concurso Polícia Militar-AC:

– Vagas ofertadas: 250;

– Cargos: soldado combatente e músico;

– Fase atual: investigação criminal e social;

– Previsão de conclusão da fase: indefinido;

Próximos atos: homologação do resultado final do concurso e convocação para matrícula no curso de formação.

Concurso Polícia Civil:

– Vagas ofertadas: 250;

– Cargos: auxiliar de necropsia, agente, escrivão, delegado;

– Fase atual: exames médicos;

– Previsão de conclusão da fase: 10 de janeiro de 2018;

Próximos atos: convocação para investigação criminal e social, convocação para matricula no curso de formação, homologação do resultado final do concurso e nomeação e posse.