Cidades do Acre e Amazonas receberão geradores de energia após incêndio

A Usina Termoelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, no Acre, deve receber nesta terça-feira (9) quatro novos grupos de geradores. Além desses, foram alugados oito geradores, que serão enviados para a usina nos próximos dias.

Cerca de 120 mil pessoas foram atingidas diretamente pela falha no serviço de distribuição de energia depois de um incêndio ocorrido na semana passada na casa de máquinas da usina.

Os municípios Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Acre, e o de Guajará, no Amazonas adotaram esquema de rodízio para o abastecimento de energia.

Segundo o diretor de Operação da Eletrobras Distribuição Acre, Danilo Klein, o abastecimento poderá ser normalizado nesta semana. Ele informou que algumas máquinas ainda podem ser recuperadas e que trabalha-se para isso.

“O clima nesses dias tem estado mais ameno, o que diminui o consumo [de energia]. As repartições públicas municipais e estaduais diminuíram seu horário de trabalho. Os grandes consumidores que têm gerador estão trabalhando full time [em tempo integral] com gerador para que atender o maior número possível de consumidores.”

O agente censitário Rodrigo Andrade, de 23 anos, reclama do rodízio de abastecimento em Cruzeiro do Sul e diz que o bairro onde mora está quase todas as noites sem luz.

“Eu trabalho no IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] durante o dia. Já está com três dias seguidos que estou tendo que voltar, porque, ou falta de manhã, ou à tarde. À noite, tem que tentar fazer alguma coisa fora de casa porque não tem como ficar dentro de casa com o calor insuportável que dá. Tenho algumas coisas para estudar e não consigo, por conta da falta de energia.”

A Eletrobras Distribuição Acre afirma que o cronograma de rodízio é uma previsão que pode sofrer alterações a depender de condições climáticas e potência disponível. A prioridade no abastecimento é para bairros que dispõem de serviços públicos como hospitais, maternidades e presídios.