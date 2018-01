Câmeras registram assassinato de fazendeiro e polícia analisa imagens para identificar suspeitos do crime

A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança da área onde o fazendeiro Altevir Rodrigues de Oliveira, de 61 anos, foi mortona segunda-feira (8), para tentar identificar os criminosos. O caso é investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore).

Oliveira foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em sua casa no quilômetro 10 da Estrada de Porto Acre. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Sérgio Lopes, quatro homens armados invadiram a casa da vítima, que reagiu e foi atingida pelos disparos.

Diante das primeiras informações colhidas no local do crime e as imagens, a polícia acredita em latrocínio. Porém, o delegado diz que não descarta a possibilidade de homicídio.