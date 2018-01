Cabos eleitorais são alertados por associação sobre candidatos velhacos

O presidente da Associação de Cabos Eleitorais do Acre, Josimar Tavares, disse hoje de manhã ao Blog do Evandro Cordeiro que ninguém vai levar tombo de político velhaco nas eleições desse ano. E explicou como se dará a precaução: “Estamos com uma lista de circulação apenas interna para mostrar aos nossos associados quem são os velhacos de sempre. Cairá quem quiser cair”.

Algum possível golpe em cabos eleitorais será novidade a partir desse ano, porque os políticos conhecidos foram passados numa peneira. “Todos os nossos associados já sabem quem são os ruins pagadores. Só entrarão em ciladas se quiserem. Agora se dos novatos pintar algum picareta ai nós não teremos culpa porque não temos bola de cristal”, disse o presidente Josimar, um experiente animador de campanhas eleitorais no Acre.