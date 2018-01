Acre deve ganhar reforço de 500 policiais até junho, garante secretário de Segurança

As polícias Civil e Militar do Acre devem ganhar um reforço de 500 policiais até o mês de junho. A previsão é de que os alunos da academia da Polícia Militar, aprovados no concurso público da instituição, reforcem a segurança nas ruas do estado durante as aulas práticas.

Emylson Farias, secretário de Segurança Pública (Sesp), afirmou, nesta terça-feira (9), que o mesmo deve acontecer com a Polícia Civil. A entrevista foi exibida no Jornal do Acre 1ª Edição.

“A gente tem que reforçar o policiamento cada vez mais, como estamos fazendo. Até o mês de junho, vamos estar com mais 500 policiais nas ruas. A academia para as polícias Civil e Militar devem iniciar no início do mês de fevereiro. Na Polícia Militar, quem está na academia já pode fazer as aulas práticas fortalecendo as ruas”, afirmou farias durante entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição.

O gestor do órgão falou ainda que o reforço no policiamento começou em dezembro do ano passado, com as operações Papai Noel eRéveillon, e deve seguir até o fim deste mês.

Ele explicou que nesses dois meses a circulação de dinheiro nas cidades do estado é bem maior do que em outros períodos do ano devido ao pagamento do salário de dezembro e 13°.