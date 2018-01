SpaceX lança satélite secreto do governo nos EUA

Lançamento realizado com sucesso leva satélite secreto do governo americano em órbita

A empresa de transporte espacial norte-americana SpaceX anunciou o lançamento bem-sucedido do foguete Falcon 9, levando um satélite secreto do governo dos EUA em órbita.

O foguete Falcon 9, que transportava um satélite secreto do governo dos EUA, foi lançado esta segunda-feira na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, informou a empresa de transporte espacial privada norte-americana SpaceX.

O foguete foi lançado às 1:00 GMT.

“Lançamento… O lançamento do motor principal e a separação da plataforma estão confirmadas”, informou SpaceX no Twitter.

O lançamento do satélite em órbita terrestre baixa foi realizado a pedido do governo dos EUA. A informação sobre os parâmetros orbitais do aparelho, bem como sobre seu propósito, foi classificada como secreta.

O lançamento do satélite deveria ter ocorrido em novembro de 2017, no entanto, foi adiado diversas vezes por razões diferentes. Com informações do Sputnik.