Rio Acre volta a subir e marca nas primeiras horas desta segunda-feira 9,30 metros em Rio Branco

As intensas chuvas ocorridas no final de semana fizeram as águas do Rio Acre em todos os municípios subir novamente. Nas primeiras hora de hoje, a cota registrada foi de 9,30 metros, sendo o maior registro dos últimos três anos.

O coordenador de Defesa Civil, George Luiz Santos, que passou os dados, informou ainda que o Riozinho do Rola registrou também a marca de 6,88 metros, voltando a subir de nível nos últimos dias.

“O trabalho de monitoramento continua sendo feito e estamos por enquanto tranquilos com a situação que o Rio Acre e seus afluentes vem apresentando”, destacou o coordenador.

Em 2015, o Rio Acre apresentou a marca de 10,06 metros e a partir de 2016, a maior cota registrada foi a de hoje com relação aos anos anteriores.

Neste mesmo período a maior cota registrada até o momento pela Defesa Civil foi a de 2012 que marcou 14,18 metros, quando o Rio Acre começou a transbordar na época atingindo dezenas de famílias no primeiro momento da enchente.

Nivel Rio Acre e Principais Afluentes em (m):

08 JAN 18

6h

Assis Brasil

4,63

Brasiléia

3,25

Xapuri

7,95

Capixaba

7,59

Rio Branco

9,30

Riozinho do Rola

6,88