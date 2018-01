Rede pode se juntar ao PRTB para dar palanque a Kinpara

A pré-candidatura a senador do reitor da Ufac, Minoru Kinpara, não deverá mais seguir “solteira”. O partido dele, o Rede, da ex-ministra Marina Silva, poderá se coligar com o PRTB, que tem pré-candidato a governador no Acre, o jovem locutor Lyra Xapuri. As conversas seguem firme entre Xapuri e Carlos Gomes, o ex-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Redes, que está em Londres fazendo um curso com mais outros 19 brasileiros, sobre administração e combate a corrupção.

“Nós estamos conversando faz dias e um acordo será bem possível”, afirma Xapuri, que garante ao Rede, além do candidato ao Senado, a vaga de vice. “Eles apontam o vice, também”, assegura. Quanto ao ex-candidato a prefeito Carlos Gomes, seu futuro já está decidido: “Disputo para federal”, afirmou ele ao Blog.