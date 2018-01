Polícia Civil prende suspeito de furtar objetos da escola Diogo Feijó durante o último Natal

Thales Sobradinho de Souza, vulgo Estrela, teria arrombado portas e grades da escola durante o feriado de Natal

A Polícia Civil do Acre apresentou na manhã desta segunda-feira (08) a prisão do suspeito de ter furtado a escola Padre Diogo Feijó, localizada no bairro Abraão Alab, no dia 25 de dezembro.

Thales Sobradinho de Souza, vulgo Estrela, teria arrombado portas e grades da escola durante o feriado de Natal e levou vários objetos, dentre latas de tintas que estavam sendo usadas para reforma, televisores, bomba d’ água, computadores e roçadeira.

De acordo com o delegado Fabrício Sobreira, ele foi preso na última sexta-feira (5), no km 75 do Ramal Progresso, da Vila Caquetá, escondido em uma comunidade.

Imagens da câmara de segurança registraram toda a ação do criminoso e facilitaram na identificação. A apresentação aconteceu na quarta regional de Polícia Civil e parte dos objetos furtados foram recuperados.