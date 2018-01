Operação de fim de ano prende homicidas e taxista suspeito de furto em Rio Branco

No caso do taxista Márcio, ele foi preso com duas mulheres e uma menor com objetos dentro de seu veículo

A apresentação dos suspeitos aconteceu na manhã desta segunda-feira (8), na delegacia da terceira regional de Polícia Civil. Arlindo da Silva Pereira e Ormail Rocha Pereira Filho foram presos por homicídio, já Márcio Félix de Souza foi preso pelo crime de furto qualificado.

As prisões se deram através de uma operação realizada pela delegacia de Capturas, ocorrida durante o fim de semana nos bairros Oscar Passos e Vila Acre. Os três tinham mandados de prisões em seu desfavor e foram levados para a delegacia onde ficaram à disposição da Justiça.

No caso do taxista Márcio, ele foi preso com duas mulheres e uma menor com objetos dentro de seu veículo, que haviam sido furtados no Vila Acre. A mulher foi presa dias antes, já o taxista foi preso no domingo (8).

“Nós estamos trabalhando diuturnamente na intenção de tirar essas pessoas que cometem crime fora do convívio social. A operação ocorreu durante todo o final de semana e cumprimos três mandados de prisão, sendo uns por evasão e outro de prisão preventiva. Agora os suspeitos estão sobre a responsabilidade da Justiça”, disse o delegado responsável, Ricardo Casas.