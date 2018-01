Motorista alcoolizado invade contramão e mata motociclista em rodovia do Acre, diz polícia

O motociclista Antônio Francisco Cosme do Nascimento, de 61 anos, morreu na tarde de domingo (7) após o motorista de um carro invadir a contramão e colidir contra a moto que ele estava pilotando. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que o motorista estava embriagado, ficou preso às ferragens e foi levado para o hospital de Rio Branco.

O acidente foi registrado próximo ao km 70 da BR-317, sentido Vila Caquetá, interior do Acre. Segundo a PM, o motorista do carro estava alcoolizado. O corpo de Nascimento foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado aos familiares posteriormente.

Ainda de acordo com a PM, Nascimento morreu ainda no local do acidente. A vítima estava com uma pessoa na garupa da moto, que ficou ferida e também foi levada para hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).