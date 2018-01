Morre aos 93 anos, Elias Rosendo, fundador do Partido dos Trabalhadores no Acre

Morreu nesta segunda-feira, 08, aos 93 anos, de causas naturais, em sua residência, no bairro Tucumã, em Rio Branco, Elias Rosendo, fundador do PT do Acre e um dos militantes históricos da sigla no estado.

Elias Rosendo era natural do Piauí. Seringueiro, foi fundador, ao lado de Chico Mendes e Wilson Pinheiro, do histórico Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia em um período de enormes conflitos entre moradores da floresta e fazendeiros.

Em nota, o PT do Acre lamentou a morte de Elias Rosendo e lembrou do militante como “revolucionário que participou dos grandes empates e foi candidato a vice-governador pelo Partido dos Trabalhadores em 1982, ao lado de Nilson Mourão, obtendo a maior votação proporcional já registrada por uma sigla de esquerda à época”.

Em sua conta no Twitter, o governador Sebastião Viana lembrou que Elias Rosendo foi “exemplar militante e corajoso defensor do direitos sociais”.