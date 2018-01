MARIA DA PENHA: Homem é preso acusado de espancar esposa

Após as agressões, a mulher ainda teria sido impedida de sair de casa, mas conseguiu fugir por uma janela.

As agressões praticadas contra uma jovem de 22 anos aconteceram no final da noite de domingo (07), em uma residência no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho. Alex L. M., 31, foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Consta em ocorrência policial, que o casal começou discussão por motivos fúteis. Em dado momento do bate boca, o suspeito partiu para cima da esposa aplicando socos e pontapés. Ela sofreu hematomas no olho direito, lábios, abdômen, costas e cabeça. Após as agressões, a mulher ainda teria sido impedida de sair de casa, mas conseguiu fugir por uma janela.

A jovem avisou os pais sobre o ocorrido e eles acionaram a PM. Alex recebeu voz de prisão e foi apresentado ao delegado de plantão.