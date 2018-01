Homem usa outdoor em Rio Branco para pedir perdão à mulher

Há várias maneiras de reconhecer um erro, voltar atrás e pedir perdão.Existem aqueles que passam por cima do orgulho e pessoalmente procuram reatar laços e há quem prefira usar o meio virtual, seja por mensagens no WhatsApp ou Facebook, por exemplo. Tudo pelo amor. Mas há também os que vão bem além. Que manifestam seus sentimentos publicamente numa clara demonstração de amor. Foi o que fez o Gustavo. Arrependido pelos erros que cometeu, ele resolveu pôr seu pedido de perdão em um outdoor na movimentada estrada AC-40, na região da Vila Acre, em Rio Branco. A declaração chama atenção de quem passa pelo local.

Gustavo não cita o nome da pessoa, se é ex-namorada ou ex-esposa. Ele também se refere à família da jovem pedindo perdão.

Leia:

“Peço perdão a você pelos meus erros, por cada momento triste, pela decepção causada a você que nunca mereceu, me arrependo de cada erro, e hoje arrependido venho lhe pedir perdão, pois não consigo viver sem esse perdão e que Deus possa te ajudar a me conceder esse perdão. Peço perdão a toda sua família que me perdoe pelo meu erro pela tristeza que causei.”