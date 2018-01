Homem é preso com escopeta no bairro do Remanso na noite deste domingo (7) no município de Cruzeiro do Sul

O pedreiro Antonio Ariclenes Araújo da Silva, de 23 anos, foi preso no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, na noite deste domingo, 07. Ele foi flagrado com uma escopeta e acabou detido por policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar, que faziam ronda na região.

A guarnição estava em patrulhamento no bairro quando avistou o acusado que, ao ver viatura policial se aproximando, ficou nervoso. Ele foi revistado e, após os policiais fazerem uma busca pessoal, perceberam a arma na cintura do homem.

O mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de polícia civil. Antonio deve ser ouvido na manhã desta segunda-feira, dia 08, pelo delegado plantonista.