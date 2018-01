Ginásio de Esportes é dominado por facções e vira sede do tráfico no bairro Mocinha Magalhães

Segundo a presidente da associação de moradores, no local jamais houve qualquer incentivo ao esporte e lazer

O Ginásio Poliesportivo Sidney Lima de Mesquita, inaugurado há pouco mais de 4 meses no bairro Mocinha Magalhães, em um local considerado uma das regiões com maior índice de criminalidade, hoje se encontra completamente abandonado e, ao que tudo indica, virou sede do tráfico pelas fações Bonde dos 13 e do Comando Vermelho, que atuam na Capital acreana.

Segundo a presidente da associação de moradores, Tamyres Pinheiro, no ginásio jamais houve qualquer incentivo a práticas esportivas ou de lazer, seja por parte da prefeitura de Rio Branco ou pelo Governo do Estado. “Logo que o ginásio foi entregue à comunidade, nós criamos o projeto ‘Futuro Brilhante’, de inclusão de crianças e adolescentes na prática esportiva, mas sem apoio logístico e financeiro não tivemos como prosseguir”, lamenta Pinheiro.

Ainda no início, conta Tamyres, dois voluntários desportistas da própria comunidade se prontificaram em dar aulinhas de futsal para as crianças, mas como eles não tinham tempo exclusivo para isso, as aulas eram esporádicas e as crianças acabaram desistindo e o projeto também acabou.

“Nós encaminhamos vários ofícios à prefeitura pedindo ajuda! A gente queria ao menos que eles colocassem água lá nos banheiros. O que eles deram foram algumas bolas dessas que os presos fabricam lá na penal. Sem ajuda, amigo, fica difícil de a gente fazer alguma coisa infelizmente”, lamenta ela.

OUTRO LADO

Por telefone, a reportagem da ContilNet falou com o secretário de Esporte e lazer da prefeitura de Rio Branco, Afrânio Moura. Segundo ele, a secretaria já está ciente dos problemas do ginásio e que ainda esta semana a secretaria de obras deve fazer intervenções para que as atividades esportivas sejam retomadas.

Ainda segundo Afrânio: “Nós recebemos a obra do Governo do Estado e a empresa que executou a construção do ginásio deixou algumas irregularidades estruturais, o que já iremos fazer essa semana. Reconhecemos que a associação já havia nos feito algumas solicitações, mas tudo demanda de tempo. Agora, sim, iremos colocar o ginásio para funcionar com toda estrutura necessária e atender essa comunidade que tanto precisa”, garantiu Afrânio.