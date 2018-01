Friale diz que rio Acre deve atingir alerta e que “rio Madeira não oferece perigo”

Nas últimas 24h horas, choveu mais de 50mm no alto curso dos rios Acre, Xapuri, Iaco, Tarauacá, Muru e Juruá.

O rio Acre aumentou consideravelmente, nas últimas 12 horas. Em Assis Brasil, passou de 2,8m para 7,0m, às 14 horas desta segunda-feira. Em Xapuri, seu nível passou de 6,5m, no sábado, para 9,2m, nesta segunda-feira, às 14 horas.

Em Rio Branco, o aumento foi de 1,0m em 24 horas, registrando 9,5m no início da tarde desta segunda-feira,

O nível do rio Xapuri, no seu médio curso, pulou de 7,8m para 9,6m, em poucas horas.

Em toda estas cidades, o nível do rio Acre, continua subindo rapidamente, sendo bastante provável, tendo em vista que as chuvas vão continuar volumosas nos próximos dias, que, na capital acreana, fique próximo ou passe da cota de alerta até o fim desta semana, informou o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Enorme quantidade de troncos e galhos de árvores estão descendo pelo rio Acre e, nas próximas horas, estarão passando por Rio Branco. Assim, esses balseiros, como são chamados, poderão ficar retidos pelas colunas das pontes da cidade, caso não sejam tomadas as medidas necessárias para evitar que se acumulem, como em anos anteriores, alerta.

RIO MADEIRA NÃO OFERECE PERIGO

Davi Friale também afirma que não há motivos para excesso de preocupação quanto ao nível do rio Madeira, pois as chuvas sobre a Bolívia vão diminuir nos próximos dias, pelo menos durante esta semana. Nos próximos meses, deverá chover dentro da normal climatológica na maior parte do território boliviano, onde fica a principal área hidrográfica que pode causar enchentes e inundações em Porto Velho.

Segundo nossas análises, não deve ocorrer inundação de proporções suficientes para interromper o tráfego de veículos pela BR-364.

Uma enchente neste verão de 2018, como a que ocorreu em 2017, é pouquíssimo provável