Foragido do semiaberto mata adolescente degolada e cortar pênis e a própria garganta no interior do Acre

Crime ocorreu no sábado (6), mas corpo foi encontrado nesta segunda-feira (8). Homem está internado no hospital da cidade e deve ser transferido para a capital Rio Branco, segundo PM.

Um presidiário foragido do regime semiaberto matou uma adolescente no sábado (6) no Seringal Alagoas, município do Jordão, interior do Acre. De acordo com a Polícia Militar, o homem degolou a jovem, que ainda não teve a identidade revelada e depois tentou se matar com um corte na garganta, outro no pênis e no braço.

O comandante da Polícia Militar na cidade, Raimundo Fortunato, informou que o homem teria fugido do município de Feijó, onde cumpria regime semiaberto, com uma adolescente de 14 anos e que teria se abrigado em uma igreja no Seringal Alagoas, local de difícil acesso que fica a cinco horas de viagem de barco da cidade do Jordão.

No domingo, um morador da região viu o homem ensanguentado com o corte na garganta e ao ser questionado sobre o paradeiro da jovem, ele disse que tinha matado ela no dia anterior.

O morador ligou para a polícia, que foi ao local na manhã desta segunda e encontrou o corpo a 100 metros da igreja em um matagal. O homem foi preso em flagrante.

“Fomos informados do caso já era domingo à noite, como é uma região de difícil acesso, fomos pela manhã desta segunda. Esse cara fugiu do presídio de Feijó, pegou uma canoa e trouxe uma adolescente de 14 anos para o seringal Alagoas, quando chegou lá ele fez isso. As pessoas chegaram na igreja, ele estava deitado com cortes na garganta, no braço e no pênis. Perguntaram pela mulher e ele disse que tinha matado”, detalhou o comandante.

Fortunato afirmou ainda que o homem confessou ter matado a adolescente para a polícia. “Esse já é o segundo homicídio dele. Agora está aqui no hospital e vai ser levado para Rio Branco ou Tarauacá para tratar os ferimentos. Ele disse que tentou se matar depois de ter matado a mulher”, concluiu.