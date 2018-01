Fazendeiro é executado a tiros durante assalto na estrada de Porto Acre

O fazendeiro Altevir Farias, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (09), durante um assalto na propriedade em que morava, localizada na altura do km 10 da Estrada de Porto Acre.

De acordo com informações homens armados invadiram a propriedade e renderam o fazendeiro e já exigiram as chaves da caminhonete, mas não estava em poder da vítima que tentou explicar onde estavam as chaves do veículo, quando um dos criminosos teria efetuado cerca de quatro tiros que atingiram a cabeça da vítima que teve mortw instantanea.

O corpo do fazendeiro caiu na área da residência da Fazenda.

A vítima era pai do advogado Sérgio Farias.

Policiais militares do 5º Batalhão, Batalhão de Operações Especiais – BOPE e Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP ainda estão na região em que ocorreu o crime.

A polícia ainda não confirmou se os criminosos fugiram na caminhonete da vitima iu não.

Mais informações em instantes

O fazendeiro identificado até o momento pelo nome de Altevir foi assassinado com 4 tiros na cabeça durante assalto a sua fazenda, localizada no quilômetro 8 da Estrada de Porto Acre, na tarde desta segunda-feira (8).

Segundo informações preliminares, quatro homens armados invadiram a casa do fazendeiro e anunciaram o assalto. A quadrila procurava a chave da caminhonete para roubar, e como a vítima não estava com a chave foi assassinado. Os criminosos fugiram sem levar o veículo.

Ainda segundo informações de repórteres que estão no local do crime, ao perceber a presença dos criminosos, Altevir pediu para esposa se trancar dentro do quarto. Ela não foi vista pelo suspeitos e não foi ferida.

Altevir seria pai do advogado Sérgio Farias e morreu antes da chegada da ambulância do Samu.

O comando da Polícia Militar do Acre acionou policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Rio Branco para ajudarem nas buscas pelos criminosos.