Familiares e amigos pedem oração por Ilzomar Pontes, ex-goleiro, delegado e diretor de polícia do Acre

Há alguns meses, Ilzomar Pontes do Rosário, delegado, ex-goleiro do Rio Branco Futebol Clube, despediu-se dos amigos em sua rede social Facebook dizendo que estaria tratando um problema de saúde. Os menos desavisados entenderam como algo de pouca importância, afinal Ilzomar sempre foi assíduos e muito querido. Nas últimas horas, um alerta feito por amigos e familiares dá conta de que Ilzomar, atualmente morando no Pará, encontra-se muito doente.

Há cinco meses ele foi diagnosticado com ELA (esclerose lateral amiotrófica). A doença veio de uma forma extremamente agressiva ele em 05 meses emagreceu 24 quilos, estando atualmente com 50 quilos. Ele já não consegue comer, tomar banho sozinho, e está em cadeiras de rodas. Ele está totalmente dependente da esposa dele. Ontem, ele passou mal, com problemas respiratório e foi levado para a UTI, sendo entubado e, hoje, segunda-feira, permanece em coma induzindo, respirando somente com ventilação artificial”, diz o comunicado.

Leia o comunicado emocionante

“Hoje, vão fazer uma traqueostomia e uma gastrotomia nele. Os médicos acreditam que ele não sobreviva até o final de janeiro. É uma situação muito triste. Ele fez 59 anos no dia 1º de janeiro. Ele não queria que os amigos do Acre ficassem sabendo, pois não queria se expor. Acho que com vergonha e não querendo que a gente ficasse com pena dele. A Aurinete, esposa dele, autorizou que eu contasse tudo a vocês, pois eu pedi isso a ela. Venho pedir a vocês, colegas, que orem por ele. Ilzomar sempre foi muito bacana com todos nós. Eu poderia dizer aqui que ele não merecia um fim desse, mas isso só cabe a Deus decidir e a nós aceitarmos. Peço então que orem por ele, pela esposa dele e familiares, para que Deus os conforte e dê forças a todos para suportarem esse momento. Assim que descobriu a doença, ele decidiu que iria morrer no Pará. Então oremos por ele!”.