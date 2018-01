Em Sena, IFAC abre vagas em Cursos Técnicos para alunos do Ensino Médio

Segundo consta, as inscrições irão se estender até o dia 12 deste mês

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) está com inscrições abertas para mais dois cursos técnicos que serão implantados em Sena Madureira. As vagas são destinadas para os alunos que concluíram no ano passado o Ensino Fundamental e irão entrar neste ano no Ensino Médio.

Estão sendo ofertadas 35 vagas no curto Técnico em Informática e 40 vagas no curso Técnico em Agropecuária cujas aulas ocorrerão no período da manhã. Sendo assim, além de cursar o ensino médio, o aluno ainda ganha a oportunidade de se profissionalizar.

Segundo consta, as inscrições irão se estender até o dia 12 deste mês e podem ser feitas via internet no endereço eletrônico: http://web.ifac.edu.br/processoseletivo.

Quem quiser obter mais informações pode procurar a sede do Ifac em Sena Madureira localizada à Rua Cunha Vasconcelos em frente ao Fórum Desembargador Vieira Ferreira.